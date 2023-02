STATS – Espanyol-Osasuna 1-1: Braithwaite in gol, è dalla parte giusta di Barcellona

Espanyol e Osasuna chiudono in pareggio, ma Braithwaite finalmente ha trovato il proprio spazio a Barcellona. Sull’altra sponda

Espanyol-Osasuna è terminata 1-1, con una rete per tempo. In vantaggio gli ospiti con Budimir poco prima del riposo, ha pareggiato Braithwaite nella ripresa al minuto 59. Gara dura, con un espulso per parte, per una divisione della posta che non fa uscire l’Espanyol dalla zona pericolo e non fa entrare l’Osasuna nella zona Europa.

Un giorno importante per Martin Braithwaite. In 2 anni e mezzo trascorsi nel Barcellona, l’attaccante danese aveva segnato solo 5 reti. Esattamente la quota toccata oggi all’Espanyol nel campionato in corso. Traducendo in numeri: Braithwaite ha impiegato col nuovo club 15 presenze per fare ciò che in blaugrana gli riuscì con quasi il triplo: 44. Sì, decisamente un modo diverso di vivere la città catalana.