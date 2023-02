STATS – Europa League, chi sono i difensori che valgono di più?

I valori di mercato dei migliori difensori dell’Europa League secondo le loro valutazioni di calciomercato

Gli indicatori di mercato sono quanto mai pura teoria, almeno fino a quando non si organizzano delle trattative vere e proprie e i prezzi iniziano a oscillare sulla base della domanda e dell’offerta, com’è normale che sia. C’è un ulteriore domanda che ci si può porre quando si osservano le valutazioni. Ed è probabilmente anche quella più importante, che certamente fa fare delle riflessioni a chi deve allargare o meno i cordoni della borsa. Sintetizzandola: se ho i giocatori che valgono di più, in automatico ho le migliori prospettive di vittoria. Prima di rispondere a questo quesito (e sappiatelo, per essere onesti fino in fondo: l’incognita non sappiamo risolverla), dare un’occhiata a questa Top Five di giocatori molto cari che domani saranno impegnati (non tutti) nei playoff di Europa League. Alcuni dei quali andranno a scontrarsi, in un Manchester United-Barcellona che promette scintille e spettacolo all’Old Trafford, esattamente com’è stato all’andata al Camp Nou.

Abbiamo scelto i difensori perché indubbiamente sono loro il fatto nuovo degli ultimi anni se si parla di mercato. Spendere tanti soldi per un attaccante è sempre stata la normalità. Farlo per chi gioca dietro, è invece una rivoluzione. Attualmente in Europa League è il Barcellona ad avere i pezzi migliori con la coppia Koundé-Araujo. Tutto questo fa della squadra di Xavi la favorita? L’ottimo Lisandro Martinez avrà qualcosa da dire e domani ne sapremo qualcosa in più. Al contempo, il 21enne Saliba può certamente aspirare col suo Arsenal a ripetere in Europa quanto i Gunners stanno facendo in Premier. Mentre Timber avrà il suo bel daffare a qualificarsi a Berlino dopo lo 0-0 del suo Ajax ad Amsterdam. E pensate se alla fine la coppa l’alzerà una squadra che non sia una di queste 4, allora magari avrà ragione chi guarda prevalentemente in avanti…