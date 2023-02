STATS – Fiorentina, Amrabat è un problema, ma fa di più dell’anno scorso

Emeregenza Amrabat per la Fiorentina? Il centrocampista sembra aver accumulato le scorie del mondiale: i numeri della sua stagione

Troppo poco si è parlato del peso di Qatar 2022. Forse anche perché quelle che comunemente vengono definite come le scorie del Mondiale, non sono apparse tali in alcuni giocatori. Su tutti Angel Di Maria, quello visto a Nantes sembra la prosecuzione del giocatore determinante della finale tra Argentina e Francia. C’è un caso, invece, dove davvero il meglio sembra essersi fermato al Mondiale e lo si può anche capire, vista l’impresa storica del Marocco, arrivato nel punto più alto mai registrato. Punto di riferimento di quell’impresa è stato il fiorentino Sofyan Amrabat e ricorderete certamente quante volte in gennaio si sia parlato di un suo possibile trasferimento in un top club d’Europa.

Indubitabilmente in questo periodo il centrocampista ha un rendimento deficitario, tanto da giustificare l’analisi odierna del Corriere dello Sport, a partire dal titolo: «Amrabat, fai in fretta, la Fiorentina ha bisogno». L’articolo prosegue sul dato che maggiorente balza agli occhi: «I numeri di Amrabat parlano comunque in modo chiaro: zero gol e zero assist dall’inizio di questa stagione in 2136 minuti totali in cui è stato impiegato in tutte le competizioni». Anche se è evidente come non passi dalle sue realizzazioni la valutazione del giocatore: «Non è mai stato un goleador, tutt’altro, ma ha dimostrato di saper essere decisivo in molti altri modi».

Ne abbiamo selezionati alcuni e le statistiche dicono che il marocchino, nel confronto con lo scorso campionato, in realtà sta facendo meglio.

Partendo dal presupposto che nel 2021-22 Amrabat giocò in Serie A solo 23 partite, incontrando con Italiano problemi che non erano emersi nel torneo precedenti, quest’anno la sua media partita è cresciuta nei tiri effettuati (anche se non raggiunge u livello di sufficienza e d’incisività), mentre è aumentata considerevolmente sia nei passaggi riusciti che nei recuperi totali. Insomma, sul piano della quantità Sofyan è certamente inappuntabile. Adesso, per il finale di stagione, deve elevare certamente la qualità.