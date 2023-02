STATS – Fuori dall’Europa, ma il Barcellona è ancora la squadra che gioca meglio

Il Barcellona si appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria aspettando il risultato del derby di Madrid

Il Barcellona si appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria, con l’idea che potrebbe arrivare anche qualche notizia positiva dal derby di Madrid che si gioca al Bernabeu. Peraltro potrebbe anche non essercene così tanto bisogno: i catalani godono di un vantaggio non banale, 8 punti sono tutt’altro che facili da rimontare o da dilapidare. E l’avversario che sono chiamati a superare è reduce da 3 sconfitte di fila, con un totale di 11 gol incassati. Insomma, senza girarci troppo attorno, è l’avversario ideale per una squadra scottata dall’uscita dai playoff di Europa League.

Dove non è bastato per passare il turno né trovarsi in vantaggio al Camp Nou, né trovarsi nella stessa situazione all’Old Trafford: ogni volta gli inglesi hanno rimontato, per un 2-2 in Spagna e un 2-1 a loro favore in Inghilterra. Certo, è solo un arrivederci all’Europa e il prossimo anno c’è da aspettarsi che il Barcellona torni a essere protagonista nella massima manifestazione continentale, ma l’eliminazione brucia. Anche perché con Xavi è innegabile come la squadra abbia ritrovato un’identità definita, che però le assenze dello squalificato Gavi e dell’infortunato Pedri hanno visto un po’ annacquata.

Senza fare la celebrazione del tiki-taka di Guardioliana memoria, con il regista di quel fantastico Barcellona trasferitosi in panchina si vede nuovamente una squadra che il pallone se lo sa passare. Osservate a tal proposito la Top Five delle squadre di Liga per quanto riguarda i passaggi riusciti.

Il Barcellona è primo e l’olandese Frenkie de Jong è l’uomo maggiormente coinvolto nel dirigere le operazioni. Segue il Real Madrid, dove la parte principale la fa Toni Kroos, che pure a Liverpool non era nell’undici titolare ma la squadra ha funzionato ugualmente benissimo (ma l’Europa quest’anno per Ancelotti è ben altra cosa rispetto alla Liga). A inseguire ci sono questi club e i loro rispettivi principali facitori di gioco: il Siviglia con Gudelj, l’Atletico Madrid con Reinildo e il Villarreal con Dani Parejo con qualche migliaio di passaggi in meno rispetto al Barça.