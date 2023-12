STATS – I precedenti della giornata n.17: chi segna per la Juve? La legge dei grandi numeri dice pari tra Inter e Lecce

La penultima giornata del 2023 si apre stasera e si chiude domani. Ecco gara per gara quali sono i precedenti in Serie A e alcune situazioni da ricordare

EMPOLI-LAZIO – Vantaggio per la Lazio, ma non in maniera così netta: 6 i successi, a fronte di 4 sconfitte e 3 pareggi. I biancocelesti hanno una striscia aperta di 4 vittorie consecutivi, Sarri si trova molto bene a “casa” sua.

SASSUOLO-GENOA – Appuntamento difficile per il Grifone, che solo una volta su 3 è riuscito a uscire indenne da Reggio Emilia con 2 divisioni della posta e un’affermazione. Il resto è tutto favorevole ai neroverdi.

MONZA-FIORENTINA – L’anno scorso Italiano ha perso 3-2 con Palladino. Le assenze di Bonaventura e Martinez Quarta, due elementi molto importanti in quest’annata, non lascia certamente sereni i viola.

SALERNITANA-MILAN – Partita sempre piena di gol. Nei 4 precedenti, come minimo ci sono state 3 reti, il massimo si è verificato la prima volta nel lontano 1948, un 4-3 per i campani.

FROSINONE-JUVENTUS – Cuadrado e Dybala; Cristiano Ronaldo e Bernardeschi: nei due appuntamenti la Juve ha sempre vinto 2-0 con 4 marcatori diversi, nessuno dei quali veste più il bianconero. Sulla panchina c’era sempre Allegri e il risultato +è maturato nell’ultimo quarto di partita.

BOLOGNA-ATALANTA – Il Bologna vanta un buon passato, con 30 vittorie su 52 incontri. Però non fa l’impresa da 4 anni e, più in generale, nell’ultimo periodo la Dea si è dimostrata un avversario molto duro da affrontare.

TORINO-UDINESE – Il Toro sta bene, l’Udinese no. La storia dice cose non molto diverse, con i granata vincenti 20 volte, i bianconeri del Friuli la metà e 8 i pareggi.

INTER-LECCE – La legge dei grandi numeri farebbe pensare a un pareggio, che avrebbe del clamoroso per 4 motivi: il rapporto di forze odierne; per l’appunto non si è mai verificato; l’Inter ha vinto 16 volte su 17; se si ripetesse stasera sarebbe la decima affermazione consecutiva.

VERONA-CAGLIARI – I sardi hanno sbancato il Bentegodi solo in un anno, il lontano 1972. Per il resto, 9 successi per i gialloblu e 7 pareggi.

ROMA-NAPOLI – Partita sentita da sempre, tanto da essere chiamata “il derby del Centro-Sud”. Ai giallorossi è andata bene spesso, 33 volte contro 14, con 29 occasioni senza vincitori né vinti. Recentemente, però, la situazione si è alquanto complicata: è dal 2019 che l’Olimpico non esulta per un gol quando vede azzurro.