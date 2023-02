STATS – Juve, la bravura di Fagioli nei lanci lunghi

Tutta l’importanza di Nicolò Fagioli nel gioco della Juventus di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli sul centrocampista

Uno dei volti nuovi della politica dei giovani della Juventus è Nicolò Fagioli. Un giocatore che piaceva già ai tempi della Cremonese e che dopo un iniziale accantonamento da parte di Allegri ha iniziato a trovare spazio. Non tutti ne sono esaltati e lo reputano il migliore dei ragazzi bianconeri. Pantaleo Corvino, che di talenti se ne intende avendone scoperti diversi, a La Gazzetta dello Sport ha espresso questo giudizio: «La destrezza di Fagioli e Soulé può attirare, però la sostanza di Miretti mi sembra più funzionale in una squadra». Sulla sezione torinese del Corriere della Sera, Fagioli oggi si merita una pagina di approfondimento a firma Timothy Ormezzano: «La riserva della riserva è diventato un titolarissimo. Un po’ per scelta e un po’ per necessità. Allegri sembra orientato a confermare Fagioli anche nell’undici della Juventus che domani (ore 18) affronterà la Fiorentina allo Stadium. No, non sarebbe un regalo di compleanno, visto che proprio domani il piacentino compirà 22 anni. Semmai un atto dovuto, viste le prestazioni assolutamente convincenti del numero 44.

Il Foot Radar può rappresentare una forma di biglietto da visita di Fagioli. Appare evidente come sia un giocatore dalla spiccata propensione offensiva, più accentuata di quella difensiva. E se è vero che la Juventus edizione 2022-23 non è una squadra basata sul possesso palla, in questa voce Nicolò è comunque una garanzia, è col pallone tra i piedi che si esprime compiutamente.

Osservando proprio in questa voce il confronto con altri giocatori del suo ruolo, si capisce meglio il modo di giocare del centrocampista juventino e soprattutto ciò in cui può migliorare. La linea di Fagioli è quella di colore giallo. Si evince che sul gioco lungo è un giocatore particolarmente capace: alza la testa pur non essendo un regista, vede i compagni smarcati, sa farlo con assoluta sicurezza. Dove è necessaria una crescita è nelle verticalizzazioni, ma la Juve davanti si muove ancora troppo poco, sarà interessante capire in prospettiva se con Chiesa migliorerà anche la distribuzione di Nicolò e di tutti gli altri. Quanto invece alla capacità di proporsi, Fagioli è sotto media per i passaggi ricevuti, ma non è così lontano dal diventare un punto di riferimento.