STATS – Lautaro, Kane, Mbappé, Haaland e gli altri: chi saranno i re dei goleador del 2024?

Alcuni campionati sono già in pausa, altri come la Serie A e la Premier League giocano e non poco fino al termine dell’anno?

Alcuni campionati sono già in pausa, altri come la Serie A e la Premier League giocano e non poco fino al termine dell’anno? Rispetto allo scorso anno, considerando la lotta per il titolo di re dei goleador, ci sono significativi cambiamenti? Andiamo a vedere lo stato attuale.

SERIE A – Lautaro è in fuga, con 15 reti. Può persino “permettersi” di saltare gli ultimi impegni del 2023, ha un vantaggio troppo ampio sugli altri. Per dare l’idea di cosa stia facendo il Toro, l’anno scorso a quest’ora Osimhen conduceva con sole 10 realizzazioni.

BUNDESLIGA – Kane viaggia a 21 reti in 16 incontri. Molto improbabile, tenendo conto che gioca nel Bayern, che il trono gli venga insidiato. L’ex Tottenham ha un’andatura impensabile, quasi il doppio di quanto succedeva da queste parti 365 giorni fa.

LIGA – Bellingham è in testa, ma non viaggia al ritmo dell’inizio di torneo. Si annuncia grande battaglia per l’esito finale e potrebbero non mancare le sorprese. La prima, per noi italiani che l’abbiamo visto all’opera in Serie A con scarsi risultati, è vedere che il suo principale antagonista è l’ex Roma Borya Majoral. Stupisce vedere Lewandowski solo al sesto posto.

LIGUE 1 – Nessuna suspense: Mbappé viaggia a 18 centri, il più vicino è Ben Yedder che ne ha meno della metà, “solo” 8. Potrebbero già consegnargli la corona, Kylian non è certo tipo dalle astinenze prolungate. E senza il compagno di squadra Neymar, non c’è proprio chi possa fargli un minimo d’ombra.

PREMIER LEAGUE – Haaland conduce con 14 reti, ma Salah alle sue spalle accusa un distacco di soli 3 gol. E tenendo conto di quanto sia competitivo il Liverpool, può succedere davvero di tutto. Il norvegese farà fatica a ripetersi.

EREDIVISIE – Appaiati in un testa a testa fatto di sorpassi, agganci e controsorpassi ci sono il messicano Gimenez e il greco Pavlidis. Che dato l’abisso determinato dal Psv, alla fine sono i principali motivi di consolazione di Feyenoord e Az Alkmaar. Incredibile che l’anno scorso a questo punto del torneo ci fosse in testa un’altra coppia, Xavi Simons e Cody Gakpo, con la metà dei gol di quella di oggi (9 a 18!).