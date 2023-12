STATS – Le coincidenze della giornata n.14: Fiorentina Salernitana è una storia coerente, la Roma torna alla tradizione

Quali gare dell’ultima giornata di campionato si sono ispirate alla tradizione e quali no? Ecco il quadro partita per partita

MONZA-JUVENTUS 1-2 – I bianconeri hanno infranto il tabù dell’anno scorso – sconfitta senza reti in entrambi gli incroci – nel modo più crudele possibile con un finale ai confini della realtà. Non resta che aspettare il prossimo anno per un’ulteriore puntata romanzesca.

GENOA-EMPOLI 1-1 – Tutto esattamente come la prima volta che pareggiarono: 1-1, vantaggio nel primo tempo genoano e risposta toscana nella ripresa. Successe nel 2014-15, gol di Bertolacci e Tonelli, stavolta di Malinovsky e Cancellieri.

LAZIO-CAGLIARI 1-0 – Stesso punteggio dell’ultimo successo biancoceleste, ma due anni fa decise Immobile, stavolta Pedro. Particolare è che nonostante diversi 1-0, mai la rete era stata segnata nel primo tempo, com’è successo sabato pomeriggio.

MILAN-FROSINONE 3-1 – Rossoneri che passano in vantaggio sui rivali. Dopo un pareggio e un successo, arriva un’altra vittoria a determinare una logica supremazia.

LECCE-BOLOGNA 1-1 – É il risultato più abituale a Via del Mare. L’ultimo 1-1 così determinato, con vantaggio ospite e pareggio salentino tutto nella ripresa risale al 2000. In gol Signori e Lucarelli, era un’epoca di bomber veri…

UDINESE-VERONA 3-3 – Risultato ben poco frequente, eppure si è verificato una volta. Successe anche in quel caso di dicembre, nel 1999. Andamento diverso, ma una curiosità: a segnare due gol, uno dei quali nella propria porta, quell’Andrea Sottil che non è più il mister dei friulani da alcune settimane.

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0 – Per i campani Firenze non è mai un bel viaggio: 5 sconfitte su 5 incontri, il 3-0 non è neanche dei più pesanti incassati finora. Piuttosto è il totale che fa sensazione: 14 gol viola, solo 1 granata.

SASSUOLO-ROMA 1-2 – Gara nettamente favorevole ai giallorossi, che però non vincevano dal 2018. Ci sono riusciti, per di più, con un punteggio inedito.

NAPOLI-INTER 0-3 – Tradizione non favorevole quella dei nerazzurri a Napoli, particolarmente nel nuovo secolo. Unico 0-3 nel 1977 e in quel caso l’Inter se la sbrigò in fretta: al terzo della ripresa una doppietta di Pavone e un gol di Fedele avevano già chiuso la partita.

TORINO-ATALANTA 3-0 – Il Toro ha interrotto come meglio non avrebbe potuto una sequenza di 4 sconfitte consecutive. Ricollegandosi idealmente al 1979, sede del solo 3-0 nella storia, con protagonisti altri due gemelli del gol, molto prima di Zapata e Sanabria di ieri: Pulici e Graziani (terzo acuto di Greco).