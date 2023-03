STATS – Milan: Leao tira di più, ma non vede più la porta

Il tema è tra i più dibattuti in casa Milan, almeno per quanto riguarda i destini individuali: Leao resta o no in rossonero?

Il tema è tra i più dibattuti in casa Milan, almeno per quanto riguarda i destini individuali: Leao resta o no in rossonero? Si dice che la firma ci sarà in tempi brevi, prima dei quarti di finale di Champions League, altrimenti sarà rottura definitiva tra la società e il giocatore. Proviamo però a entrare dentro la vicenda sotto il profilo del rendimento: il portoghese quest’anno è migliorato oppure è un giocatore fermatosi nella crescita e – pertanto – perdibile senza troppo rimpianti? Proviamo a capirlo attraverso i dati statistici. L’anno scorso Rafael chiuse il campionato in crescendo, con 11 gol. Nell’ultimo periodo è invece in drastico calo, ma con 8 reti all’attivo e ancora 11 gare da disputare ha certamente modo per superare se stesso.

Come media partita, la colonna di sinistra (quella del 2022-23) è sostanzialmente quasi coincidente con quella dello scorso torneo, la quota gol finale non dovrebbe discostarsi. Andiamo a scoprire altri dati.

QUANDO SEGNA – Sia in questo che nello scorso campionato Leao si impigrisce a metà della ripresa, non è mai andato in gol dal minuto 61 al minuto 75. L’anno scorso è risultato maggiormente efficace nel vivo del primo tempo e nei finali di gara, fornendo così un’impressione ancora più netta di decisività del suo contributo. I numeri di questa stagione sono distribuiti in 4 sezioni temporali su 6: Rafael non ha ancora colpito al termine del primo tempo, quasi si intristisse troppo in fretta quando le cose non vanno bene.

Questa è la tabella più significativa rispetto alle capacità realizzative di Leao. Il tempo per una sterzata c’è e non è poco, pensando al finale dello scorso campionato quando è risultato il fattore determinante per la corsa scudetto. Se Leao vuole garantire al Milan la certezza di un posto in Champions, oggi traguardo tutt’altro che sicuro, deve innanzitutto migliorare la precisione. Quest’anno i tiri sono di più, ma la percentuale di palloni che centra lo specchio della porta è drasticamente calata di più del 10%.