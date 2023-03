STATS – Napoli-Lazio, Sarri ribalta la Storia

In Napoli-Lazio gli azzurri di Spalletti hanno concluso di più, 14 volte contro 5, con uno scarto ancora più netto nel secondo tempo

I numeri della partita possono aiutare a capire Napoli-Lazio e perché abbiano vinto gli ospiti? Non sempre le statistiche riescono a tradurre fedelmente un risultato. Semmai – se giustamente interrogati con le domande opportune – hanno la capacità di spiegare la dinamica del punteggio. Facciamo un esempio, del tutto teorico, tra due formazioni dal valore simile: è molto difficile che una squadra in una situazione di vantaggio, tanto più se in trasferta, abbia un maggiore possesso o vada al tiro più dell’avversario che invece produce il maggior sforzo nel tentativo di rimontare. Di conseguenza, quando si registrano i dati generali si compie una vera astrazione, anche se capace di generare utili riflessioni, perché si dimentica il peso specifico di alcuni eventi che li hanno generati.

Spesso è capitato, nel corso della carriera di Maurizio Sarri, che per giustificare una sconfitta – o per legittimamente accreditare la bontà del suo lavoro e della prestazione dei suoi uomini – si presentasse in sala stampa con un bell’elenco di cifre. E i dati erano incontrovertibili: sul piano del volume di gioco e nel dettaglio di molte voci specifiche era stata la sua squadra a fare di più. Di conseguenza, con quello che per lui era un determinismo stringente, il merito era dalla sua parte. Fino a proclamare – non sempre, per la verità – che il risultato era bugiardo, c’erano le prove sventolate in un foglietto.

In Napoli-Lazio gli azzurri di Spalletti hanno concluso di più, 14 volte contro 5, con uno scarto ancora più netto nel secondo tempo. Hanno registrato un possesso palla del 65%, toccando il 69 nella ripresa. Hanno calciato quasi il triplo dei corner e hanno portato palla nella metà campo avversaria in maniera costante e massiccia, a differenza di quanto ha fatto Sarri. Che ha vinto con un gol capolavoro, rovesciando una tradizione negativa recente per i suoi (5 sconfitte consecutive al San Paolo-Maradona) e rovesciando la Storia perché mai questa gara era terminata 0-1 nel corso di 93 anni di campionato a girone unico. Qualcuno dirà – appoggiandosi a questi dati – che non lo abbia meritato?