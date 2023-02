STATS – Napoli, Osimhen sta in area il doppio di Higuain!

Osimhen può raggiungere il record di Higuain nel 2016 di 36 gol in campionato, a sua volta eguagliato da Immobile con la Lazio?

Osimhen può raggiungere il record di Higuain nel 2016 di 36 gol in campionato, a sua volta eguagliato da Immobile con la Lazio? Dopo 7 anni può far rivivere a Napoli lo stesso orgoglio per avere un bomber fuori categoria, che oltre allo scudetto sempre più probabile può raggiungere una straordinaria soddisfazione personale? La Gazzetta dello Sport di oggi ha supportato il confronto accostando il percorso dei due cannonieri? A questo punto del campionato, quando mancano 14 giornate allka fine del torneo, il Pipita aveva già toccato quota 24 reti, 5 in più rispetto a Osi. Una differenza non piccola da colmare, motivata anche dal fatto che l’argentino non aveva saltato neanche un incontro, a differenza del nigeriano che 4 gare non le ha giocate.

Per riuscire nell’impresa l’attaccante mascherato deve andare oltre un gol a partita – ne deve realizzare 18 in 14 partite – e tenendo conto che il Napoli farà ancora verosimilmente 3 gare di Champions League come minimo (ma potrebbero essere sensibilmente di più), non è un azzardo pensare che lui non scenderà in campo sempre. Il parallelo tra Higuain e Osimhen diventa ancora più intrigante andando a mettere vicini i loro modi di giocare. Ed è con una certa sorpresa che si scopre quel che forse a una visione superficiale non si sarebbe detto: è l’attaccante attuale e non quello deò passato a giocare più palloni in area di rigore. Con percentuali superiori in maniera rilevante.

Victor Osimhen tocca il 27,5% dei palloni all’interno dello spazio delimitato dai 16 metri, con un rilevantissimo 8,0 sul totale addirittura in area piccola. Poco di meno, il 25%, è il suo gioco sulla trequarti, mentre va a cercare spazi d’azione svariando per il 12,8% sulla destra.

Nel 2015-16, Higuain matura nelle 38 giornate con Maurizio Sarri questi numeri: 40,9% sulla trequarti, 18,7% dopo il centrocampo, 14,9% in area di rigore, solo il 2% in area piccola. Molto è spiegabile anche con il lavoro di sponda e di partecipazione che il 9 faceva associandosi con il resto della squadra. E che questo muoversi per il campo fosse più che giusto, lo dimostrano i 4 gol realizzati in campionato calciando da fuori area, a differenza del Napoli di oggi che quasi non cerca questa soluzione.