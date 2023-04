STATS – Torino-Roma, nessun rimpianto: Pellegri può essere l’erede di Belotti

Potrebbero anche incrociarsi oggi, allo stadio Grande Torino, nella sfida tra Toro e Roma: i due numeri 11, il granata Pellegri e il giallorosso Belotti

Potrebbero anche incrociarsi oggi, allo stadio Grande Torino, nella sfida tra Toro e Roma: i due numeri 11, il granata Pellegri e il giallorosso Belotti non sono certi della loro presenza in campo, ma certamente qualora avvenisse sarebbe una sfida interessante. Perché il giovane a disposizione di Juric è certamente un giocatore sul quale puntare, al netto di problemi fisici che lo hanno condizionato non poco fino ad ora. Mentre sul Gallo, il grande ex, proprio il tecnico croato in sede di presentazione si è lasciato andare a qualche riflessione, parlando di lui attraverso tre concetti forti: p un ragazzo dal cuore d’oro; spiace per come si è lasciato con la piazza che lo aveva come idolo; infine, la valutazione più importante: «Nell’anno in cui l’ho allenato mi dava a tratti la sensazione di poter essere un top player. Ma deve stare bene fisicamente». Numero di maglia a parte, sono accomunabili i due attaccanti. Andiamo a scoprire il FootRadar della stagione in corso.

FASE DI POSSESSO – Nella partecipazione al gioco è il romanista a prevalere. Del resto sulla generosità del suo contributo non si può mai dubitare, anche quando magari non è sostenuto da una grande condizione Andrea è sempre nel vivo della manovra.

FASE DIFENSIVA – La grafica mostra che non c’è una grande differenza. Ma Pietro è decisamente più irruente, commette più falli e riceve anche un numero maggiore di cartellini.

FASE OFFENSIVA – Il confronto si accende. E se Belotti tira maggiormente e inquadra più la porta, Pellegri un gol l’ha segnato in campionato a differenza del rivale, che ha colpito in Coppa Italia e in Europa League. Ma quel che più colpisce è che l’erede in granata del Gallo è superiore nelle occasioni create, nei tiri di testa e nei cross: insomma, un grande lavoro che prima o poi riuscirà a trovare la sua continuità.

FASE AEREA – Perfetta spartizione: davanti meglio il torinista, dietro il romanista.