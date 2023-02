STATS – Toro, Schuurs è il nuovo De Ligt? Cosa dicono i numeri

Stasera Juve-Toro sarà anche un derby per il confronto tra due centrali che rappresentano il passato e il presente granata: Bremer e Schuurs

Stasera Juve–Toro sarà anche un derby speciale per il confronto tra due centrali che rappresentano il recente passato e il presente (e futuro?) granata: Bremer e Schuurs. Li ha messi a confronto oggi Simone Tiribocchi sul Corriere della Sera, che ha inserito un terzo incomodo: «Perr è sicuramente un difensore promettente, assomiglia a De Ligt. Anche lui è fisicamente prestante, a questo unisce anche eleganza palla al piede e bravura nelle letture difensive. Si tratta di un giocatore che può arrivare a valere come Gleison, considerando che è al primo anno di Serie A ha già convinto, e può crescere ancora sotto la guida di uno come Juric, che ha saputo valorizzare al meglio giocatori come Lovato, Dawidowicz e Kumbulla, che per certi versi assomigliano a Perr».

Proviamo ad andare ad analizzare il rendimento dei due centrali olandesi: Schuurs è passato dall’Eredivisie alla Serie A, mentre De Ligt ha lasciato la Juventus per l’ambizione di vincere con il Bayern in Bundesliga e in Champions League.

Che cosa ci dice il FootRadar, tenendo conto dell’ovvia differenza di gioco e di rendimento delle due squadre? Qui vedete la tabella dei dati della fase di possesso, ma potete “giocare” cliccando anche le altre. Col pallone tra i piedi, i numeri non possono che essere assolutamente favorevoli all’ex centrale della Juventus. Interessante è che nel mestiere specifico del difensore, le cose già cambiano, traducendo quindi quell’impressione di notevole personalità dell’olandese che veste il granata.

Sul piano dei recuperi totali e per numero di duelli difensivi vinti, Schuurs fa meglio del De Ligt edizione 2022-23 del campionato tedesco. Un primato che quando si va ad attaccare si conferma in tre voci: gli assist, i cross e le conclusioni di testa. Estremamente interessante per quanto riguarda il gioco aereo è la netta differenza di rendimento a seconda della zona di campo (e qui, ancora più di altre voci, c’entra anche l’atteggiamento di Bayern e Torino): De Ligt è dominante nella metà campo avversaria, Schuurs risponde nella propria parte di campo.