STATS – Tottenham-Milan, Kane è ovunque ma Giroud segna: chi vincerà?

Tottenham-Milan è anche Kane contro Giroud: due modi diversi di intendere il ruolo di attaccante: i numeri dei due

Hanno fatto parlare molto e non potrebbe essere altrimenti: quando arrivano i big-match, la figura del centravanti non può che occupare la scena. Kane da una parte, Giroud dall’altra: stasera Tottenham-Milan si gioca anche (se non soprattutto) su questo confronto. L’inglese è il vice-cannoniere della Premier League, anche se per colmare la distanza da Haaland bisognerebbe essere Haaland… Giroud, invece, nonostante la febbre lo abbia un po’ tormentato alla vigilia, si presenta alla sfida con la forza della tradizione. Nei suoi trascorsi inglesi, gli Spurs sono gli avversari che ha affrontato più di tutti gli altri. Il bilancio parla di 4 gol fatti, 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Con un dettaglio, però, che renderà felice Pioli: ogni qualvolta Oliver è partito titolare la sua squadra è riuscita a prevalere.

Andriy Shevchenko su La Gazzetta dello Sport ha fornito questo ritratto a proposito di Kane: «É un giocatore che in qualsiasi secondo ti può mettere in difficoltà. É un campione che gioca per la squadra, un vero leader, non gli va lasciato un centimetro di spazio. Thiaw e la difesa, e con loro tutta la squadra, dovranno essere capaci di una gara attentissima, senza la minima sbavatura». Cosa rivela il confronto statistico tra i due sui dati raccolti in questa edizione della Champions League? Ecco il Foot Radar per scoprirlo.

La partecipazione al gioco di Kane è decisamente superiore a quella di Giroud e dà corpo all’analisi di Sheva, mostrando quante cose sa fare il bomber a disposizione di Antonio Conte. Il milanista è invece molto più attivo nel lavoro difensivo, vincendo molti più contrasti e duelli. Ma quel che pende sulla bilancia decisamente a suo favore è la concretezza offensiva: Giroud nella Champions League edizione 2022-23 ha già scritto 4 volte il suo nome nel tabellino dei marcatori, Kane non è andato oltre una sola rete. E, più in generale, quando si parla di attacco prevale solo nel numero dei cross fatti. Infine, il gioco aereo: la supremazia dell’attaccante di Pioli è assolutamente netta.

