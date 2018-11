Steven Zhang esalta l’Inter: «Sono orgoglioso» – FOTO

Il messaggio social di Steven Zhang dopo il pareggio tra l’Inter e il Barcellona a San Siro. Ecco le parole del presidente interista

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, esalta la formazione nerazzurra dopo il pareggio raggiunto allo scadere nel match contro il Barcellona. I nerazzurri non sono ancora qualificati al prossimo turno ma il gol di Icardi è importantissimo vista la contemporanea vittoria del Tottenham sul Psv che rimette in piena corsa gli inglesi per il passaggio del turno.

Grande gioia in casa Inter per il pareggio contro il Barcellona arrivato in rimonta, ancora una volta. «Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso» ha scritto il presidente nerazzurro sul suo profilo Instagram ufficiale. Il presidente dell’Inter ha voluto sottolineare una volta di più la prestazione dei suoi contro il Barcellona. Il numero uno interista, nelle sue Stories, ha postato una foto insieme a Leo Messi, il grande assente della sfida, e Luis Suarez, attaccante che è sceso in campo dall’inizio e ha sfiorato il gol (è a digiuno in trasferta da oltre 3 anni).