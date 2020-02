Sticchi Damiani annuncia: «Il Lecce andrà in ritiro giovedì»

Il presidente giallorosso Sticchi Damiani annuncia un ritiro in programma per preparare al meglio Lecce Spal

Il Lecce di Sticchi Damiani non può rilassarsi, nemmeno dopo la vittoria col Napoli. La squadra affronterà la Spal, ancora frastornata dopo l’esonero di Semplici a seguito del KO contro il Sassuolo, ma la sfida salvezza non può essere presa sotto gamba.

Il presidente ha annunciato che il club andrà in ritiro giovedì. Ecco le sue parole riportate da LecceSette.it: «Ritiro? Me lo hanno chiesto i ragazzi perché vogliono arrivare alla gara di sabato in grande condizione. A metà gennaio, dopo quattro sconfitte consecutive, ho provato a dire poche cose, ossia: che ci crediamo perché abbiamo un gruppo composto da uomini veri».