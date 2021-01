Sticchi Damiani: «Falco? Stufo di parlare di lui, non ha dato disponibilità per una gara importante»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato di Pippo Falco finito nell’occhio del ciclone. Le sue parole

Saverio Sticchi Damiani ha parlato del caso Pippo Falco, a un passo dal trasferirsi alla Stella Rossa. Le sue parole a pianetalecce.it.

«Sono stufo di parlare di lui, non ha dato la sua disponibilità per una partita per noi fondamentale. È un fatto gravissimo se consideriamo che viene pure dal nostro settore giovanile, è cresciuto con noi, su questa vicenda sappiamo benissimo cosa fare, i tifosi stiano tranquilli»