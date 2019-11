Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio

Saverio Sticchi Damiani ha parlato in zona mista dopo il fischio finale di Lazio-Lecce, che ha visto la sua squadra perdere per 4-2. Il numero uno giallorosso è apparso piuttosto polemico per alcune decisioni arbitrali, su tutte il rigore di Babacar.

«Oggi è stata applicata una regola che non esiste, siamo rammaricati»