Still, da Football Manager al Reims: la multa e la storia dell’allenatore

Il Reims è una delle sorprese di questa stagione in Ligue 1 per i risultati e per il suo allenatore, William Still.

La sua carriera è davvero particolare visto che è partito da Football Manager. Il videogioco più conosciuto al Mondo è stato il primo passo del trentenne per iniziare ad addentrarsi nelle situazioni manageriali. Dalla cameretta di casa allo studio approfondito con la voglia di migliorare e di voler portare le sue idee sul campo. In Belgio inizia la sua avventura dalle giovanili fino alle varie squadre allenate. I risultati positivi fanno eco fino in Francia dove il Reims ha deciso di chiamarlo per fare il vice di Oscar Garcia. La squadra non gira e a ottobre il club chiede a lui se, dopo l’esonero del tecnico, volesse guidare la formazione in Ligue 1.

Il treno passa una sola volta e lui non si è fatto sfuggire l’opportunità. Prende la squadra in zona retrocessione e da quel momento non perde più nemmeno una partita compresa la doppia sfida al Psg o alle formazioni in zona Champions. Diciotto risultati utili consecutivi e la squadra ormai salva. La società paga ogni partita circa 25 mila euro di multa per farlo allenare. Una storia davvero incredibile e il Reims ha deciso di scommettere, ed è proprio il caso di dirlo, sull’allenatore Still che sul campo sta facendo parlare di sé.