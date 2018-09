Stipendi Sassuolo 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori neroverdi: l’elenco completo

Puntare ad un piazzamento europeo, essere l’outsider di turno, la mina vagante di un intero campionato, gli obiettivi del Sassuolo sono principalmente questi. Con De Zerbi in panchina si punta ad un gioco più bello nel fraseggio ma al tempo stesso veloce, proprio come ai tempi di Di Francesco, del quale bisognerà perlomeno replicare una parte di risultati ottenuti. L’arrivo di Boateng ha impreziosito il valore di una rosa giovane, promettente ed esplosiva. Monte ingaggi da 30 milioni di euro con i più costosi Berardi, Boateng, Consigli e Matri a libro paga per 1 milione di euro, chiude Raspadori con 50mila euro.

