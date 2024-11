Stoccarda Atalanta, Gasperini: «Ecco come giocheremo domani»

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara contro lo Stoccarda

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida della Dea in casa dello Stoccarda per la gara valevole per la quarta giornata di Champions League.

STOCCARDA – «Nel dubbio ci aspettiamo il miglior Stoccarda. Abbiamo tutti ben presente le partite con la Juventus e con il Real Madrid, mi aspetto una squadra forte, compatta e organizzata, una partita difficile, anche noi cercheremo di mettere in campo quel momento positivo che stiamo vivendo. I conti sono presto fatti, già si capisce quanto basti poco per risalire o perdere delle posizioni. I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque»

TRIDENTE O TREQUARTISTA? – «Giochiamo sempre con tre uomini offensivi, poi abbiamo una certa duttilità. L’anno scorso Koop era quello che ci permetteva di variare più facilmente il modo di giocare, ora quel ruolo lì lo sta facendo Pasalic, ora vediamo Samardzic e Brescianini. Abbiamo comunque l’alternativa»

ALLENATORE STOCCARDA – «Non ho avuto modo di conoscerlo, ma ho molto apprezzato quello che hanno fatto anche nella scorsa stagione. Apprezzo molto la sua squadra, è una squadra con la esse maiuscola, gioca compatta e difende con tanti uomini»

HIEN – «Si è inserito subito, merito anche suo. Ha ragione nel dire che i dettagli sono importanti, contano molto. Su quello non c’è limite, si lavora ogni giorno. Le gare come quelle di domenica sono un sintomo di crescita ed evoluzione, ha la possibilità di diventare ancor più importante»

EL BILAL TOURÈ – «L’importante è che abbia recuperato dal punto di vista fisico, nel giro di pochi mesi ha subito due interventi molto simili, ha passato un periodo difficile, è sempre stato un ragazzo molto professionale nel lavoro, da noi è entrato in campo a gennaio e ci ha dato il suo contributo. Voleva venire a Stoccarda, era molto motivato, sono contento che qui sta bene, ha fatto un gran gol con la Juventus. Mi aspetto una squadra forte e compatta, viene da una vittoria importante a Torino»