Stoccarda Heidenheim: dove vederla, orario e probabili formazioni

Si gioca la 31^ giornata di Bundesliga Stoccarda Heidenheim. Le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla MHPArena di Stoccarda venerdì 25 aprile alle 20:30 si gioca la 31^ giornata di Bundesliga Stoccarda Heidenheim. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro.

Le probabili formazioni

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Woltemade, Fuhrich; Demirovic. Allenatore: Hoeness

Heidenheim (3-4-2-1): Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Busch, Dorsch, Schoppner, Kratzig; Traore, Beck; Pieringer. Allenatore: Schmidt

Orario e dove vederla in tv

Stoccarda – Heidenheim, match della 31^ giornata di Bundesliga in programma venerdì 25 aprile alle 20:30, sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming da PC, smartphone e tablet da Now e Sky Go.