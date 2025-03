Stoccarda-Lipsia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla MHPArena la sfida di Coppa di Geramania tra Stoccarda-Lipsia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla MHPArena di Stoccarda si giocherà la gara valevole per Coppa di Germania tra Stoccarda-Lipsia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Stoccarda (3-4-2-1): Nübel; Roualt, Chabot, Mittelstädt; Vagnoman, Keitel, Stiller, Führich; Millot, Woltemade; Demirovic.

Lipsia (5-3-2): Gulacsi; Henrichs, Seiwald, Orban, Geertruida, Nusa; Baumgartner, Schlager, Vermeeren; Openda, Sesko.

Orario e dove vederla in tv

Stoccarda-Lipsia si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 2 aprile per la Coppa di Germania. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app Sky Go scaricabile su Pc, tablet e smartphone e sulla piattaforma Now TV.