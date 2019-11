Il tecnico del Liverpool Klopp ha commentato la decisione sulla strage di Hillsborough del 15 aprile 1989 – VIDEO

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa per parlare del verdetto finale sulla strage di Hillsborough, avvenuta il 15 aprile 1989 all’Hillsborough Stadium di Sheffield, in Inghilterra, che provocò la morte di 96 persone.

«Posso immaginare quanta delusione ci sia. Delusione e frustrazione. Siamo vicini alle famiglie», ha dichiarato il tecnico del Liverpool.