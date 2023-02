Stramaccioni avvisa l’Inter: «Scudetto andato, pensi alla Champions»

Andrea Stramaccioni lancia un avviso all’Inter: le dichiarazioni dell’ex tecnico nerazzurro alla squadra di Inzaghi

Andrea Stramaccioni, al Gazzettino Veneto, ha così parlato della situazione in casa Inter.

LE PAROLE – «Una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che debba vincerla, ma provare ad andare il più avanti possibile sì. Lukaku? Io la vedo in maniera diversa. Innanzitutto tornare dove si è fatto non bene, ma benissimo è sempre rischioso. Poi a inizio stagione il giocatore ha avuto un infortunio serio che l’ha condizionato. Lasciamo stare Conte: Inzaghi è stato preso all’Inter proprio perché il suo gioco assomigliava a quello di Antonio».