Stramaccioni si esprime così sulla lotta Scudetto: «Serie A molto bella, ma penso che sia favorita...» - Calcio News 24

Stramaccioni analizza così la lotta Scudetto considerando ovviamente le squadre tutte incollate

Con Inter, Milan, Napoli e Roma racchiuse in appena tre punti, il campionato di Serie A sta regalando un equilibrio inatteso. Su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni analizza la corsa scudetto, tra i punti di forza delle favorite e i rimpianti per le occasioni perse in questa prima parte di stagione.

IL CAMPIONATO «Finora è stato bellissimo e apertissimo e non avrei detto fosse così equilibrato a dicembre. Le prime quattro hanno perso già 14 partite. Sono tante, erano 20 anni che non accadeva e questo ti dà la misura dell’attuale equilibrio».

CHI HA PIÙ RIMPIANTI «Credo che le prime quattro di rimpianti ne abbiano tutte: il Milan per i punti persi con le piccole, il Napoli per il rendimento in trasferta, l’Inter per le partite dominate e perse, la Roma per alcuni errori pagati molto cari negli scontri diretti».

L’ATTACCO DELL’INTER «Questo è un altro dato interessante che testimonia l’equilibrio: delle prime sei, tutte tranne la Roma, che ha la miglior difesa, hanno preso esattamente fra 13 e 14 gol. Incredibile. L’Inter invece è senza rivali in attacco».

IL NAPOLI LONTANO DAL MARADONA «La spinta del Maradona è un fattore innegabile, ma il problema è la palese differenza di personalità della squadra nell’imporre il proprio calcio in trasferta. Solo a Roma il Napoli ha giocato un primo tempo dominante come di solito fa in casa. Da questo punto di vista il recupero di Lukaku può aiutare Conte ed alzare il contributo di leadership lontano da Napoli».

IL MOMENTO DI CHIVU «Cristian sta lavorando benissimo sul campo e sulla testa della squadra. L’Inter è sicuramente in un buon momento da tutti i punti di vista. Oggi in questo mini break pre Supercoppa mi sembra quella che sta meglio anche se ha un calendario terribile al rientro con Atalanta, Bologna e Napoli (piu il Parma ) in 15 giorni».

I PUNTI PERSI «Ora mi sembrano pesare più quelli del Milan per l’andamento delle partite. Nel senso che l’Inter nelle sue sconfitte non ha mai demeritato giocando sempre buone gare. Ma il Milan ha dalla sua due elementi molto importanti: il primo è che gioca una volta a settimana, il secondo è che la reputo molto più migliorabile sul mercato rispetto all’Inter».

CORSA A TRE O SI ALLARGA? «Se Roma e Juve decidessero di intervenire sul mercato per migliorare la qualità dei primi undici potrebbero rientrarci. Altrimenti sarà difficile».

LE FAVORITE «Vedo Inter e Napoli favorite allo stesso livello. Ma i nerazzurri finora mi hanno convinto globalmente di più. Il Milan è il terzo “incomodo”, con un grande allenatore e il vantaggio di non avere le coppe. Ma ha bisogno di almeno una punta, se non due. Se resterà attaccato alla vetta fino al derby di marzo però…nulla sarà impossibile».

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A