Stramaccioni, dopo l’addio all’Esteghlal i tifosi protestano a Teheran

Dopo che Stramaccioni ha rescisso il contratto da allenatore con l’Esteghlal, i tifosi hanno protestato contro la società

I tifosi dell’Esteghlal, squadra iraniana, hanno protestato contro la gestione della squadra da parte della società in seguito al’addio di Andrea Stramaccioni. Il tecnico italiano ha rescisso il contratto col club di Teheran per delle irregolarità nei pagamenti.

Così i tifosi questa mattina hanno manifestato sotto la sede del Ministero dello Sport, proprietario del club. Stramaccioni aveva risollevato le sorti della squadra, al momento prima in classifica in Iran, e la società sta cercando di risolvere la questione proponendo un nuovo contratto all’allenatore ex Inter e Udinese.