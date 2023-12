Stramaccioni: «Lukaku e Thuram sono stati i colpi dell’estate in Serie A»

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha parlato a Il Messaggero Veneto della prossima sfida di Serie A tra Inter e Udinese

PAROLE – «Due macro-premesse per non perdere a San Siro: disputare la partita perfetta e l’Inter che concede qualcosa dal punto di vista dell’intensità mentale. Non dimentichiamoci che conosceranno già il risultato di Juventus-Napoli, aspetto non da poco. Lucca? Lorenzo è un profilo interessante, è un attaccante che manca da tempo ad alti livelli nel nostro calcio. Mi piace moltissimo, è 201 centimetri d’altezza ma controlla la palla bene, legge il gioco ed è veloce. Senza fretta, ma ha carte importanti da giocare. Thuram colpo dell’estate? Assieme a Lukaku direi di sì. Ma il centravanti della Roma era già una realtà, Marcus no e ha avuto un impatto come solo i grandissimi».