Stramaccioni sicuro: «La “Spallettata” McKennie ha cambiato la Juventus, consente ai bianconeri di fare questo! Rinnovo? Non capisco cosa aspettino. Mercato? Valuterei questo»

Stramaccioni sicuro: le parole dell’ex tecnico di Inter e Udinese in un’analisi approfondita della Juve di Spalletti alla Gazzetta dello Sport

Un’intuizione tattica capace di cambiare volto e prospettive alla stagione bianconera. Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi commentatore tecnico, analizza su La Gazzetta dello Sport l’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, soffermandosi in particolare su quella che definisce una vera e propria “Spallettata”: la nuova interpretazione del ruolo di Weston McKennie.

LA “SPALLETTATA” MCKENNIE – «McKennie in fase di non possesso agisce in fascia, alle spalle di Conceiçao, e si occupa del giocatore più offensivo della squadra avversaria da quella parte: Cambiaghi a Bologna o Wesley sabato. Mentre quando la Juventus ha il pallone, il texano “taglia” il campo centralmente e si trasforma in un giocatore offensivo aggiunto alle spalle della prima punta in una posizione “affilata”, cioè sempre verticale e mai piatta rispetto al centravanti. Arma velenosissima, come ha provato sulla propria pelle la squadra di Gasperini. Nell’azione del 2-0 Rensch si vede spuntare McKennie alle spalle in area e tenta di lasciarlo a un compagno (evidente il gesto col braccio dell’olandese) generando un ritardo di marcatura da cui poi scaturisce il gol. L’esterno della Juventus salta di testa completamente solo e fuori dai radar dei feroci duelli gasperiniani. Un movimento assolutamente innovativo nei sistemi che utilizzano la base di difesa a tre: in pratica porta un “quinto” a diventare un sotto punta. Una specie di “Perrotta” che parte dalla fascia invece che dal centro, tanto per fare un paragone con una delle migliori intuizioni del primo Spalletti romanista».

VANTAGGI TATTICI – «La Spallettata McKennie consente a Conceiçao o Zhegrova di agire larghi per sfruttare l’uno contro uno, sempre protetti alle spalle da Kalulu. Spalletti ha risolto uno dei rebus di Tudor: è ripartito dal 3-4-2-1, ma ci ha già messo molto di suo».

RINNOVO IMMEDIATO – «Non capisco cosa aspettino. La Juventus ha bisogno di una guida stabile, esperta e carismatica. Spalletti e il suo staff sono uno dei migliori gruppi di lavoro degli ultimi 20 anni di Serie A: lo blinderei subito».

CAMBIO DI MODULO? – «No, non credo passerà al 4-2-3-1. La squadra è a proprio agio, ha trovato le distanze giuste. Non toccherei la coppia Thuram-Locatelli; con il rientro di Bremer ragionerei su un ballottaggio con Kelly».

KOOPMEINERS JOLLY – «Ha qualità e sente la fiducia del tecnico. Può interpretare due ruoli e sarà un jolly importante per Spalletti».

YILDIZ – «Yildiz è fortissimo, mi fa impazzire: è un mix di tecnica, forza, genio e con Spalletti può crescere ancora tanto. Falso nove non mi convince, soffre troppo spalle alla porta e tende sempre a decentrarsi sul centro sinistra per ricevere la palla. Yildiz ha caratteristiche diverse da Totti, non ha la stessa forza e nemmeno la sua abilità nel resistere ai contrasti da dietro. Il turco, come tipologia di giocatore, è più “un Del Piero”».

MERCATO DI GENNAIO – «Valuterei un cambio sull’esterno destro, visti i pochi minuti di Joao Mario. Non è facile prendere un regista da Juventus a gennaio: comprare tanto per comprare non avrebbe senso».

LOTTA SCUDETTO – «Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offre alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede. Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato».