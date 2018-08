Strinic su Modric: «Non so se arriverà all’Inter»

Ivan Strinic, nuovo terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Modrid all’Inter

Nel corso della sua presentazione a Milanello, il nuovo terzino del Milan, Ivan Strinic, ha parlato anche del possibile arrivo del suo connazionale Luka Modric all’Inter: «Non so lo prenderanno, non ne ho parlato con lui quindi non posso dire se arriverà in nerazzurro. La sfida con i croati dell’Inter? Sarà di certo una bella partita da giocare. Sono pronto e spero che saremo noi a vincere. Hanno una squadra forte e di certo non sarà semplice. Ancora non ho parlato con i miei connazionali, ma ci sarà tempo anche perché abbiamo una chat di gruppo».