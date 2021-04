Stromberg: «Il Milan andrà in Champions grazie a un calciatore»

Glenn Stromberg ha parlato della corsa Champions League in Serie A, parlando anche delle possibilità del Milan

Glenn Stromberg, ex storico giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando della lotta Champions in Serie A:

Sulla corsa Champions: «Vado secco sulla classifica attuale: Milan, Atalanta e Juventus. Fuori Napoli, Roma e Lazio».

Sugli uomini chiave: «Ibrahimovic è senz’altro l’uomo in più del Milan. I rossoneri si qualificheranno grazie a lui. Per la Juventus sarà certamente Cristiano Ronaldo: nessuna contendente ha l’onore e il piacere di averlo in rosa».