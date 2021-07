Stryger Larsen, niente Galatasaray. Resta in Serie A? C’è l’offerta

Stryger Larsen non andrà al Galatasaray: sfumata l’opzione, il laterale danese dell’Udinese potrebbe restare in Serie A

Sfuma l’ipotesi Stryger Larsen per il Galatasaray: accordo non trovato con l’Udinese per la cessione dell’esterno danese, messosi in luce anche ad Euro 2020. Stryger Larsen potrebbe restare in Serie A. Come riporta La Nazione, va in crescendo l’interesse della Fiorentina.

Su di lui anche il West Ham e la richiesta dell’Udinese è sempre la stessa: 6 milioni di euro. L’operazione con la Fiorentina è legata alla cessione di Lirola, sempre nei piani del Marsiglia.