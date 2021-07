Su Pinamonti non c’è solo in Cagliari: per l’attaccante spunta anche una neopromossa

Calciomercato Cagliari: l’obiettivo Pinamonti per l’attacco sarebbe finito anche nel mirino dell’Empoli. Sfida aperta

Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, è stato inserito come contropartita tecnica nella trattativa per far vestire a Nahitan Nandez la maglia dell‘Inter, l’unica squadra in cui El Leon, in questo momento, desidera giocare.

Il giovane trentino, tuttavia, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe finito anche nel mirino dell’Empoli. Quale sarà allora la sua destinazione? Tutto dipenderà dalle intenzioni della società milanese e di mister Simone Inzaghi che vuole rinforzare il gruppo con un nuovo attaccante di peso.