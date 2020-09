Suarez e Vidal non sono stati convocati per l’amichevole contro il Nastic

L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, non ha convocato Suarez e Vidal per l’amichevole contro il Nastic

Luis Suarez e Arturo Vidal non sono stati convocati da Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, per l’amichevole contro il Nastic de Tarragona. Il match è in programma questa sera alle ore 19.

La mancata convocazione dei due giocatori fa pensare che la loro cessione è sempre più probabile. L’attaccante rimane molto vicino alla Juventus mentre il centrocampista è pronto a trasferirsi all’Inter dove ritroverebbe Antonio Conte.