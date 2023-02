Sudtirol, in arrivo Larrivey dopo la risoluzione con il Cosenza

Il Sudtirol è pronto a firmare Joaquin Larrivey, attaccante rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Cosenza

Secondo quanto riportato dal portale Biancorossi BZ News, Joaquin Larrivey è pronto ad iniziare una nuova avventura ancora in Serie B. L’attaccante argentino, dopo la risoluzione del suo contratto con il Cosenza, firmerà infatti per il Sudtirol.

Larrivey è già in viaggio verso Bolzano per essere a disposizione di Pierpaolo Bisoli già nella prossima partita contro il Pisa. Un rinforzo importante per gli altoatesini in vista della lotta playoff.