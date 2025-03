Sudtirol, Odogwu: «Vogliamo restare in B, daremo tutto. Il primo anno è stato incredibile, ho studiato l’Inter e la Juve!»

Le parole di Raphael Odogwu, attaccante del Sudtirol, sulla stagione del club di Bolzano in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Raphael Odogwu, attaccante del Sudtirol, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

OBIETTIVO SALVEZZA – «Lotteremo fino alla fine. Vogliamo salvarci e restare in Serie B per il quarto anno consecutivo».

EMOZIONI IN B – «Il primo anno sembra tutto bello. È tutto nuovo, dagli stadi agli avversari. Ricordo le prime volte in cui andavamo a giocare in piazze come Bari o Palermo, restavi a bocca aperta per quanta gente c’era. Sembrava una festa. E io, venendo dal basso, lo vivevo come un privilegio. Adesso, per fortuna, ci siamo abituati bene e faremo di tutto per restare in Serie B a lungo».

CALCIO E STUDIO – «Non ci speravo. Anzi, non vedevo proprio il calcio come un lavoro serio. La mattina lavoravo come contabile in una società a Verona. Giocavo nei dilettanti. Mi sono anche laureato in Economia e commercio ad aprile 2017 e poi ho fatto una magistrale in Economia e legislazione d’impresa. Anche lì, però ho portato la mia passione per il calcio: in triennale ho fatto una tesi sul bilancio dell’Inter e in magistrale sullo stadio della Juve. I bianconeri erano i primi in Italia ad avere lo stadio di proprietà. Interessante studiarne i costi. La salvezza, invece, è un’emozione differente. Se poi consideriamo che il primo anno con Bisoli abbiamo raggiunto addirittura i playoff…un sogno ad occhi aperti».