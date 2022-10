Super Ajax e PSV, il Feyenoord ferma l’AZ – Eredivisie, il punto della 10ª giornata

Vittorie roboanti per Ajax (7-1) e PSV (6-1), il Feyenoord conquista tre punti d’oro a Alkmaar e il Twente non sbaglia

La 10ª giornata di Eredivisie ha mandato grandi segnali. Ajax e PSV hanno segnato insieme 13 gol, e il Feyenoord ha inflitto la prima sconfitta stagionale all’AZ Alkmaar. Al quinto posto tiene il passo delle big il Twente, vincitore per 3-0 contro il Groningen.

Con il 7-1 casalingo rifilato all’Excelsior, l’Ajax si è ripreso la vetta della classifica: i ragazzi di Schreuder sono tornati a vincere e convincere dopo un mese complicato. La doppietta di Brobbey e i gol di Sanchez, Berghuis, Tadic, Bergwijn e Kudus hanno permesso ai lancieri di sommergere la difesa ballerina degli ospiti. Nel finale ha trovato spazio anche Lorenzo Lucca: l’ex bomber del Pisa ha sfiorato il gol con un gran tiro di destro. Oltre che sul piano numerico, la vittoria ajacide è importante sul piano mentale. Per l’Ajax, che ha ritrovato gioco e gol, e per gli avversari, chiamati a preoccuparsi perché i campioni d’Olanda in carica sono tornati a essere travolgenti. Guarda gli highlights di Ajax 7-1 Excelsior gratuitamente su Mola.

Il PSV, invece, non ha mai smesso di essere travolgente, almeno tra le mura amiche. Dopo il 6-1 contro il malcapitato Utrecht, ammonta a 22 il numero di gol segnati in campionato al Philips Stadion dalla squadra di van Nistelrooij. Le doppiette di Xavi Simons, Til e El Ghazi fanno specie, perché tra i marcatori non compare Cody Gakpo (9 gol stagionali per lui). In particolare, il classe 2003 Xavi Simons si sta rivelando devastante nel ruolo di prima punta: con 8 gol e 1 assist in campionato, è con distacco il giovane talento più promettente del calcio olandese. Guarda gli highlights di PSV 6-1 Utrecht gratuitamente su Mola.

Il colpo grosso di giornata, però, l’ha piazzato il Feyenoord. I Rotterdammers si sono imposti per 1-3 in casa dell’ex capolista AZ Alkmaar. L’ha sbloccata Odgaard, poi Kökçü (su rigore), Szymanski e Danilo (gol che finirà nelle classifiche delle reti più spettacolari della stagione) hanno portato i tre punti a Rotterdam. Guarda gli highlights di AZ Alkmaar 1-3 Feyenoord gratuitamente su Mola.

A inseguire il quartetto davanti, c'è un lanciatissimo Twente, che a Enschede ha spazzato via il Groningen con un secco 3-0. La squadra di Jans ha superato gli avversari con le reti di Misidjan, autentico geometra quando cerca i tiri a giro, Brenet e van Wolfswinkel. Guarda gli highlights di Twente 3-0 Groningen gratuitamente su Mola. La classifica vede l'Ajax primo a 25 punti, il PSV secondo a 24 e Feyenoord e AZ Alkmaar appaiate al terzo posto con 23 punti. Più distante il Twente con 19, ma continuando così i Tukkers si riveleranno avversario fastidioso per le squadre di vertice.