Gol bellissimo di Bruno Alves contro il Sassuolo per il pareggio nel primo tempo: acrobazia al volo e palla all’incrocio – VIDEO

Gol spaziale di Bruno Alves contro il Sassuolo. Il difensore portoghese raccoglie un cross dalla trequarti, su azione di punizione. Bruno Alves non ci pensa due volte e al volo, in acrobazia, disegna una parabola imprendibile per Consigli che insacca all’incrocio.

Bruno Alves torna a segnare dopo due anni, ultima volta contro il Milan. Il difensore classe 1981 è anche il terzo difensore più anziano a segnare in Serie A: prima di lui Costacurta e Vierchowod.