Super League, Gasperini: «Tutti a casa per salvare 12 club?»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha lanciato un nuovo attacco ai club che hanno aderito alla Super League

«Sono amareggiato. Lunedì ero convinto fosse finito tutto. Noi abbiamo rischiato di non giocare più per via della Super League, saremmo stati tutti a casa per salvare dodici società. Per fortuna in Inghilterra hanno fatto retromarcia. Per cosa avremmo giocato stasera? La Coppa Italia a cosa sarebbe servita? Il calcio è amato in tutto il mondo, dobbiamo avere la speranza che una piccola squadra possa competere con le grandi. Noi non dobbiamo girare in bicicletta e gli altri in Ferrari».