Supercoppa 2021/22, Inter e Juve vogliono l’Arabia Saudita: la Lega si oppone

Inter e Juventus vorrebbe giocare in Arabia Saudita la finale di Supercoppa italiana 2021/22, ma la Lega si opporrebbe a tale decisione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ancora da decidere data e sede della finale di Supercoppa 2021/22 tra Juve e Inter. 22 dicembre a Riyad o 5 gennaio a Roma (Milano in alternativa)? I due club, insieme alla Federazione dell’Arabia Saudita, spingono per un match pre-natalizio nella capitale araba.

La Lega, scrive il quotidiano romano, si oppone, sia perché (sostiene) gli organizzatori per il 2021 hanno esercitato la loro opzione in ritardo sia perché i diritti della Serie A per quell’area non sono ancora stati venduti. A breve andrà fatta una scelta.