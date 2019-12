Supercoppa amara per Ronaldo: perde la prima finale dopo 12 successi

Doppia beffa per Cristiano Ronaldo in Supercoppa: dopo dodici successi di fila il portoghese perde la prima finale

Era dal 2014 (Supercoppa di Spagna) che Cristiano Ronaldo non perdeva all’ultimo atto di una manifestazione. La Lazio ha surclassato i bianconeri con un netto 3-1 e Cristiano Ronaldo si è dovuto “accontentare” del secondo posto.

Non facile per uno come lui, abituato a vincere sempre. Prima della finale di Ryad il portoghese aveva vinto 12 finali consecutive: 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, 1 Supercoppa di Spagna, 1 Supercoppa Italiana più Europeo e Nations League.