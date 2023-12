Supercoppa di Turchia, rinviata la finalissima: Fenerbahce e Galatasaray non si presentano

Supercoppa di Turchia, rinviata la finale della competizione: ecco perchè le due squadre non si sono presentate

Caos per la finale della Supercoppa di Turchia che doveva giocarsi oggi a Riyadh, in Arabia Saudita. Fenerbahce e Galatasaray non si sono infatti presentate per contrasti con il paese arabo.

I tifosi avrebbero voluto introdurre allo stadio uno striscione con le parole di Mustafa Kemal Atatürk “Pace in casa, pace in del mondo”, ma le autorità saudite non hanno acconsentito. E così le due formazioni non hanno lasciato i rispettivi hotel.