Supercoppa Europea Roma-Lazio? Inzaghi sogna: «Sarebbe meraviglioso»

Dopo l’impresa della Roma contro il Barcellona non è vietato sognare

C’è stato un tempo in cui Roma era caput mundi. E chissà che questo non sia l’anno buono per tornare a dominare quanto meno l’Europa del calcio. L’impresa dei giallorossi contro il Barcellona è la prova che tutto è possibile. E anche l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, di riflesso non si preclude alcuna possibilità. Per questo, solleticato da Sky Sport sull’ipotesi di una Supercoppa Europea tra Roma e Lazio, il tecnico biancoceleste non si tira indietro: «Non sarebbe male per la città di Roma, sarebbe una cosa meravigliosa. La Roma è un passo avanti rispetto a noi, noi dobbiamo ancora conquistare la semifinale. Sappiamo che incontriamo un avversario difficile da affrontare. Complimenti alla Roma, sono stati bravissimi: in coppa non ci si ferma ai 90 minuti e bisogna far bene nei 180».

Concetto che Inzaghi ha ribadito anche nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Salisburgo: «Giochiamo contro una squadra forte, preparata, le mie pressioni sono date dal Salisburgo. Domani sera troveremo uno stadio molto caldo. Dobbiamo tirare fuori una grande prestazione se vogliamo andare avanti. (…) Domani non ci sarà turn-over, ma solo la formazione migliore in questo momento. Esiste solo ed esclusivamente il Salisburgo, e fare turn-over significherebbe pensare anche alla gara successiva».