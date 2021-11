Supercoppa Inter Juve a San Siro: l’ipotesi Arabia scartata per due motivi

La Lega ha deciso che la finale di Supercoppa tra Inter e Juve si giocherà a San Siro. L’ipotesi Arabia è stata scartata per due motivi

La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus verrà assegnata il 12 gennaio 2022 allo stadio San Siro. Lo ha deciso ieri, all’unanimità, il Consiglio di Lega: l’alternativa era la trasferta in Arabia Saudita, ipotesi però scartata principalmente per due motivi.

Non essendo stato esercitato il diritto d’opzione nei tempi previsti e senza nuove super offerte da parte degli arabi, la Lega Serie A ha scelto così di restare in Italia. Lo stadio non sarà solo la casa dei nerazzurri: verrà equamente diviso tra tifosi nerazzurri e juventini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.