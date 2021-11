Supercoppa Inter Juve, i club vogliono giocare in Arabia: la situazione

In vista della Supercoppa italiana tra Inter e Juve non sono state ancora decise data e sede. I club vorrebbero giocare il match in Arabia Saudita

Come spiega il Corriere dello Sport l’ad della Lega Luigi De Siervo ha preso un volo per Riyad: viaggio che fa salire le quotazioni di disputare la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus il prossimo 22 dicembre nella capitale dell’Arabia Saudita. L’alternativa, invece, resta quella del 12 gennaio a San Siro. I due club spingono però per giocare all’estero per incassare 3,5 milioni a testa più spese pagate.

Inoltre si tratta con l’Arabia, sul modello spagnolo, per il rinnovo: proposta da 180-190 milioni per 6 edizioni, ma con un nuovo format, ovvero con la partecipazione di 4 squadre: le vincenti di Coppa Italia e campionato più le seconde classificate.