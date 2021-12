Supercoppa Italiana, anche Zhang assisterà ad Inter-Juve

Supercoppa Italiana, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarà presente a San Siro per la finale contro la Juventus: la notizia

Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarà presente a San Siro per assistere alla finale di Supercoppa Italiana tra i nerazzurri e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il presidente tornerà in Italia per la prima volta dopo mesi per poter assistere alla gara dagli spalti del Meazza.