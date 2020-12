De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della partnership con Sony per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la partnership con Sony che garantirà alla Supercoppa Italiana, prevista per il 20 gennaio tra Juventus e Napoli, il nome di PS5 Supercup.

«Esprimiamo grande soddisfazione per aver raggiunto questo accordo con Sony Interactive Entertainment Italia, il brand PlayStation è sinonimo di innovazione, e la nostra partnership è frutto di una visione condivisa, rivolta al futuro e alle nuove generazioni. L’accordo con PlayStation 5 conferma il percorso di crescita internazionale del brand Serie A, la PS5 Supercup sarà un grande evento in grado di creare entusiasmo, emozioni ed engagement non solo nel corso della partita, ma anche nei giorni precedenti l’incontro grazie alle tante iniziative di comunicazione e marketing che ci permetteranno di coinvolgere i tifosi da casa».