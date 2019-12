Supercoppa Italiana, la Lazio arriva a Fiumicino: tifosi in festa – VIDEO

Supercoppa Italiana, la Lazio sbarca a Fiumicino alle prime luci dell’alba: grande festa con i tifosi biancazzurri

Una grande festa alle prime luci dell’alba, quella che si è scatenata questa mattina a Fiumicino. Dove i tifosi della Lazio si sono radunati per aspettare la squadra di Inzaghi di ritorno da Riyad.

Biancazzurri che si sono presentati in aeroporto, ovviamente, insieme alla Supercoppa Italiana da esibire ai sostenitori. Trofeo vinto poche ore fa soltanto in Arabia Saudita per 3-1 contro la Juventus.