Supercoppa Italiana, Milan: Gabbia resta fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli! La mossa concordata con Allegri, ma che non lo esclude definitivamente dal torneo: il motivo

Supercoppa Italiana, Milan: Gabbia resta fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli! La mossa concordata con Allegri porta a questo scenario

Il Milan è atterrato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana 2025, ma la spedizione rossonera presenta assenze importanti. Oltre al lungodegente Santiago Gimenez, sull’aereo partito da Malpensa non è salito nemmeno Matteo Gabbia, difensore centrale e punto di riferimento della retroguardia di Massimiliano Allegri.

Il classe 1999 è rimasto a Milanello per sottoporsi alle terapie dopo l’infortunio al ginocchio rimediato nella sfida di campionato contro il Sassuolo. Uno stop che, al momento, lo tiene fuori dalla semifinale contro il Napoli, ma che non chiude definitivamente le porte alla sua Supercoppa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la speranza di Gabbia è ancora viva. Se le cure dovessero dare risposte positive e, soprattutto, se il Milan riuscisse a superare il Napoli nella semifinale, il club sarebbe pronto a organizzare un volo last-minute per permettere al difensore di raggiungere la squadra in vista della finale.

Un’ipotesi che testimonia quanto il giocatore sia considerato centrale nello scacchiere di Allegri, non solo per equilibrio tattico ma anche per leadership all’interno dello spogliatoio.