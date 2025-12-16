Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato!

Supercoppa Italiana 2025, ecco la lista completa del Milan per la competizione che si giocherà in Arabia Saudita: Allegri sorprende

Il Milan è partito da Malpensa con destinazione Arabia Saudita, dove prenderà parte alla Supercoppa Italiana 2025, torneo in formato Final Four che vedrà protagoniste anche Napoli, Bologna e Inter. Per Massimiliano Allegri si tratta del primo vero banco di prova stagionale: l’obiettivo è conquistare il trofeo e dare slancio al cammino in campionato.

La lista dei convocati mescola l’ossatura storica della squadra con innesti di rilievo e alcune sorprese. In difesa spiccano Tomori e i giovani De Winter e Pavlovic, mentre a centrocampo l’esperienza di Modric e Rabiot si combina con la freschezza di Loftus-Cheek, Saelemaekers e Bartesaghi.

Grande attesa per l’attacco, dove accanto alle certezze Leao e Pulisic figurano il nuovo rinforzo Nkunku e, a sorpresa, il figlio di Ibrahimovic insieme al giovane Borsani. Tra i portieri, oltre a Maignan e Terracciano, è stato convocato anche Pittarella, volto meno noto ma pronto a mettersi in mostra.

Queste scelte evidenziano la volontà di Allegri di sfruttare tutta la profondità della rosa, puntando su un mix di esperienza e novità per affrontare al meglio le sfide della Final Four.

LEGGI ANCHE – Supercoppa Italiana 2025/2026: format, edizioni, calendario e risultati

